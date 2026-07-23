Hisarcık Hasanlar Köyü\'nde "Bilim İletişimi" söyleşisi düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yürütülen Hayat Üniversitesi Projesi kapsamında, Hisarcık Meslek Yüksekokulu (MYO) organizasyonuyla Hasanlar Köyü'nde "Bilim İletişimi" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen Hayat Üniversitesi Projesi hakkında bilgi verdi. Projenin, bilimsel bilgi ve akademik birikimin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması, üniversitenin bilgi ve deneyiminin toplumsal faydaya dönüştürülmesi ile yaşam boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirtti.

Bilimsel bilginin sade, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde toplumla paylaşılmasının önemine dikkat çeken Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra topluma rehberlik eden kurumlar olarak da önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Söyleşide bilimin günlük yaşamdaki yeri, bilimsel düşünme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversite-toplum iş birliğinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yoğun ilgi gören etkinlik, katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Programa Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, Hasanlar Köyü Muhtarı Osman Kaçar, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Arif Köylü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA