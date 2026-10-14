Kozan\'da çiftçilere etkin sulama eğitimi verildi, su tasarrufu hedefleniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde, "DoğruSU Adana" Projesi kapsamında çiftçilere etkin ve verimli sulama yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Adana Tarımsal Yayın ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ile Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim, Kozan Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Eğitime, Kozan Sulama Birliği personeli başta olmak üzere çiftçiler katıldı. Programda, Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ile Adana TAYEM Müdür Yardımcısı Fatih Barutçu tarafından doğru su kullanımı konusunda katılımcılara bilgi verildi. Fatih Barutçu'nun sunumuyla başlayan eğitimde, tarımsal sulamada su kaynaklarının korunması ve suyun verimli kullanılması konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında, bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama programlarının hazırlanması ve modern sulama sistemlerinin doğru uygulanması hakkında bilgi aktarıldı. İhtiyaçtan fazla sulamanın önlenmesi, doğru sulama zamanının belirlenmesi ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan yöntemlerin yaygınlaştırılmasıyla su kayıplarının azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Programla, üreticilerin sulama konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, su kaynaklarının korunması ve tarımsal üretimde sürdürülebilir sulama uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.