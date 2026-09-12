KPSS 1. oturumu başladı, 56 bin 575 aday sınava girdi

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 1. oturumu başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

56 bin 575 adayın başvurduğu birinci oturum, 12.45'te sona erecek.

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak.