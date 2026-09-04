KPSS 6 Eylül'de: 1.7 Milyon Aday Yarışacak

1 milyon 708 bin 329 aday başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), 6 Eylül'de yapılacak.

1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğu KPSS, 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak olan sınav, KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve 81 ilde olmak üzere toplam 145 sınav merkezinde düzenlenecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15' te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00' dan sonra binalara alınmayacak. Sınav saat 12.25' te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ise ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak

KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim tarihinde açıklanacağı belirtildi. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise 12-13 Eylül'de üç oturum şeklinde yapılacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 12 Eylül'de saat 14.45 'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım tarihinde yapılacak.

"Adayların 1 milyon 98 bin 705'ini kadınlar, 609 bin 627'sini erkekler oluşturuyor"

KPSS uygulaması ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, adayların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu belirterek, "Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile KPSS maratonu başlayacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Adayların 1 milyon 98 bin 705'ini kadınlar, 609 bin 627' sini erkekler oluşturuyor. Sınava 6 bin 197 engelli aday katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 5 bin 763 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 258 aday Genel Yetenek- Genel Kültür oturumuna katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 89 bina, sınav binası olarak kullanılacak" açıklamasında bulundu.