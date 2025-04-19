KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum - Son Dakika
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Eğitim

KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum

KPSS\'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum

KPSS'de Türk Dili ve Edebiyatı branşında 78. olan bir öğretmen adayı, yalnızca 29 kişilik kontenjan ayrılması nedeniyle atanamayacağını açıkladı. Yaptığı paylaşımla içinde bulunduğu duruma tepki gösteren aday, ''Sevinçten ağlamıştım, şimdi üzüntüden ağlıyorum'' ifadelerine yer verdi.

19.04.2025 11:47
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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) kendi branşında Türkiye 78'incisi olan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı, açıklanan kontenjan sayısı nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Türk Dili ve Edebiyatı branşı için sadece 29 kişilik kadro ayrılması, başarılı adayın atanma şansını ortadan kaldırdı.

"ŞİMDİ ÜZÜNTÜDEN AĞLIYORUM"

Sosyal medyadan sınav sonucunu ve tepkisini paylaşan öğretmen adayı, "Öğrendiğimde sevinçten ağlamıştım, şimdi üzüntüden ağlıyorum. 35 bin kişi içinde 78. oldum ama atanamıyorum. 81 il, binlerce lise ama sadece 29 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni mi eksik?" ifadeleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

BÜYÜK SES GETİRDİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, birçok kullanıcı eğitim alanındaki atama politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

İşte öğretmen adayının o paylaşımı;

KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum
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Güncel, Eğitim, Yaşam, KPSS, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ülke ,ülke olmaktan çıktı...Daha ne bekliyordunuz ki?Verdiniz yetkiyi tek adama, olacağı buydu...Tek adamın tek derdi var...Kendi zihniyetin de insanlar yetiştirmek bütün kontejanları onlara ayırıyorlar... 75 50 Yanıtla
  • Yıl Al:
    Etrafımda o kadar çok torpille atanan var ki? Hiçbir vasıfları da yok. 87 18 Yanıtla
  • 19191923:
    Fazla üzülme,bi dahaki atamada yerin hazır inşallah ?? Tamam mı abim 12 51 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    15 bin atama icinde din kulturu 1800 ler.. pes.. tarih edebiyat cografya fizik kimya vs bakin bi ozellikle lise branslarina 27 28 34 vsvs ozele somirtme adimlari.fetoden beri danisikli dovustu hala ayni devam ediyor.. kendi cocugu atanmamis ana babalardan kardes abilerden size oy vereni Allah a havale ediyorum.. soyle saniyor.millet atiyorum 75 puan var ve onu gecebler ataniyor.. yok oyle bir sey alima gore puanlar arasi dev ucurum var.. yazin ya depresyonda okumus bi kitle yaratti bunlar. ha okumus soverlere malzeme ettiniz bizi.. 38 12 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Okumak için okuyunca böyle oluyor maalesef. Gençlerimizi doğru yönlendirmek gerekli. Puanınıntuttuğu bölümü değil istedikleri ve geleceği olan bölümleri okumalılar. Yoksa sonu hep hüsran. boşa geçen yıllar. Edebiyat şimdi değil yıllardır kontenjan açmıyor aynı tarih ve diğer sosyal bilimler gibi 22 11 Yanıtla
  • mert çelik:
    alısamadınızmı hala 28 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Din bilgisi öğretmeni Türk Dili ve edebiyatı öğretmeninden daha fazla eksikmiş. 20 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    meeeee. meeeee. mkarna meeee 19 11 Yanıtla
  • Szka788304:
    mecburi emeklilik sistemi gelmeli yaşını geçmiş rahatı yerinde çalışan binlerce insan kontenjan dolduruyor 22 2 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Milleti İslam dininden soguttular memlekette edebiyat olmaz ise dil ve kültür nasıl korunur yeni kusaklara aktarılır din kültürü dersi veren Musevi hristiyan öğretmen varmı din kültürlü degilki ders islam ve sahihligi geçerliliği halen tartışılan hadis dersi 11 7 Yanıtla
  • Murat Avci:
    maalesef ülkenin geldiği hallerden biri.. 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: KPSS'de 78. olan öğretmen adayının isyanı: Üzüntüden ağlıyorum - Son Dakika
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