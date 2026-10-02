KPSS Ön Lisans bu pazar yapılacak - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans bu pazar yapılacak

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisansın bu pazar günü yapılacağını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisansın bu pazar günü yapılacağını duyurdu.

Ön lisans programlarından (2 yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açık öğretim) mezun olan ve sınavın geçerlilik süresi içerisinde (2 yıl) mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için KPSS Ön Lisans, 4 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınavın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve 81 ilde toplam 160 sınav merkezinde düzenleneceği belirtildi.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.25' te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, pazar günü açık tutulacak.

Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı. KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim' de açıklanacak. Sınav sonuçlarının, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacağı belirtilirken, yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

"KPSS Ön Lisansa 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu"

Sınav merkezi sayısının arttırıldığını açıklayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2026 KPSS Ön Lisansa 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu ve sınav merkezi sayısı 160'a çıkarıldı. Adayların sınava ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışma yapılmış, sınav merkezi sayısı 25 arttırılmıştır. Aday sayısındaki artış, sınav hazırlığında dikkate alınarak sınav merkezi, bina ve salon kapasiteleri ile görevli atamaları bu kapsamda yapıldı. Adayların 989 bin 326'sı kadın, 603 bin 872' sini erkekler oluşturuyor. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir' den gelmiş durumda. KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bin 249 aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 4 bin 293 aday bu haktan yararlandı. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 110 bina, sınav binası olarak kullanılacak. Bu binalarda 488 aday sınava katılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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