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Küçük Kalpten Büyük Bağış

Küçük Kalpten Büyük Bağış
17.06.2026 15:53
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4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, ödülünü Gazze'deki çocuklara bağışladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, katıldığı bilgi yarışmasından kazandığı ödülü, zor günler geçiren Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı.

TPAO Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, "Ufka Yolculuk" yarışmasında gösterdiği başarıyla Kahta ilçe genelinde 14. olma başarısı gösterdi. Yarışma sonucunda kazandığı 1.000 TL'lik ödülü kendi ihtiyaçları için kullanmak yerine, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de mağdur olan akranlarına göndermeye karar verdi. Küçük öğrencinin bu yürek ısıtan davranışı, okul yönetiminden ve öğretmenlerinden büyük takdir topladı.

Ödülünü bağışlarken duygularını dile getiren Ebubekir Eren Şaşmaz, Gazze'deki dramı televizyonda izlerken çok üzüldüğünü belirterek, "Gazze'de kardeşlerimizin yaşadığı zorlukları gördüğümde içim sızladı. Oradaki çocukların yiyecek, ilaç ve giyecek ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Yarışmadan kazandığım parayı onların yüzünde küçük bir tebessüm oluşturmak için bağışlamaya karar verdim. Eğer bu para ile Gazze'deki bir kardeşimin en küçük ihtiyacını dahi karşılayabilirsem ne mutlu bana. Keşke elimden daha fazlası gelseydi" dedi.

Öğrencisinin sergilediği davranışın tüm çocuklara örnek teşkil etmesi gerektiğini vurgulayan TPAO Atatürk İlkokulu Müdürü Mehmet Reşat Şahin ise, "Öğrencimiz Ebubekir Eren Şaşmaz, sadece akademik başarısıyla değil, taşıdığı yüksek insani değerlerle de hepimizi gururlandırdı. Küçük yaşına rağmen dünya mazlumlarına karşı gösterdiği bu duyarlılık, aslında bizim yetiştirmek istediğimiz neslin bir yansımasıdır. Kendisini ve ona bu değerleri aşılayan ailesini tebrik ediyorum. Okulumuzun öğretmenleri de bu anlamlı bağış sürecinde öğrencimize tam destek verdiler. Ebubekir, Gazze'deki zulme karşı sessiz kalmayarak vicdanın sesi oldu" ifadelerini kullandı.

Minik öğrencinin bu örnek davranışı, ilçe genelinde takdirle karşılanırken, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken en anlamlı desteklerden biri olarak hafızalara kazındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Eğitim, Gazze, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Küçük Kalpten Büyük Bağış - Son Dakika

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