Kur'an okuma Türkiye finalinde birinciliği Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz kazandı

Kur'an okuma Türkiye finalinde birinciliği Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasındaki Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali, Trabzon'da yapıldı ve Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu. Finalde İstanbul'dan Berat Tepe ikinci, Gaziantep'ten Abdullah Enes Deniz üçüncü oldu.
Trabzon'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde Ankara'dan Muhammed Yusuf Ayaz birinci oldu.
Trabzon'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında eğitim gören erkek öğrenciler arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde dereceye girenler belli oldu.
Hanife Hatun Camii'nde gerçekleştirilen yarışmada, Ankara Ehl-i Beyt Merkez Kur'an Kursu'ndan Muhammed Yusuf Ayaz birinci, İstanbul İmam-ı Azam Kur'an Kursu'ndan Berat Tepe ikinci, Gaziantep Hoşgör Fatih Kur'an Kursu'ndan Abdullah Enes Deniz ise üçüncü oldu.
Türkiye'nin 7 bölgesinde düzenlenen yarışmalarda birinci olan öğrencilerin katıldığı final, Trabzon İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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