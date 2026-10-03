Kütahya Altıntaş\'ta TÜBİTAK 4009 projesi tarım söyleşisiyle tamamlandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde TÜBİTAK 4009 kapsamında gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe: Köyde Bilim, Teknoloji ve Tarımsal Bilgi Buluşması" projesi, sürdürülebilir tarım söyleşisiyle sona erdi.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yusuf Başar, öğrenciler ve velilerle bir araya gelerek sürdürülebilir tarım, doğal kaynakların korunması ve geleceğin tarım uygulamaları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) iş birliğiyle yürütülen proje ile öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma, üretme ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

Programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ile Şube Müdürleri İslam Aktepe ve Serdar Koyuncu da katıldı.

Bilim, teknoloji ve tarımı öğrencilerle buluşturan proje, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı. Projenin tamamlanması dolayısıyla emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere, velilere, BİLSEM'e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve proje ekibine teşekkür edildi.