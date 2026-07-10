Kütahya\'da okul güvenliği için kurumlar arası iş birliği güçleniyor

Kütahya'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliği tedbirlerinin ele alındığı İl Milli Eğitim Okul Güvenliği Toplantısı, Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, güvenlik birimleri temsilcileri ile okul güvenliği komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Bu kapsamda okul çevrelerinde yapılacak denetimler, servis taşımacılığı, trafik güvenliği, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, okul giriş-çıkış güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Musa Işın, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasının tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almaları için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve katılımcıların görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA