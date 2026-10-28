Kütahya'da Aile ve Sosyal Hizmetler eğiticileri dijital okuryazarlığı anlattı - Son Dakika
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Kütahya'da Aile ve Sosyal Hizmetler eğiticileri dijital okuryazarlığı anlattı

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Kütahya\'da Aile ve Sosyal Hizmetler eğiticileri dijital okuryazarlığı anlattı
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Kütahya'da Aile ve Sosyal Hizmetler eğiticileri, Semiha Güzel Külliye Kur'an Kursu kursiyerlerine yaşam boyu değişen rollere uyum ve dijital okuryazarlık eğitimi verdi. Eğitimle kursiyerlerin yaşlılık farkındalığı kazanması ve teknolojiyi bilinçli kullanması hedeflendi.

Kütahya'da yaşlılık dönemine hazırlık, değişen yaşam rollerine uyum ve teknolojinin bilinçli kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, yaşlılara yönelik eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının geliştirilmesi ve bireylerin kendi yaşlılık planlarını yapabilmelerine yönelik farkındalık çalışmalarının artırılması amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Aile Eğitim Programı (AEP) eğiticileri Başöğretmen Berra Yiğit ve Sosyolog Tuğba Tekin tarafından Semiha Güzel Külliye Kur'an Kursu kursiyerlerine yönelik eğitim verildi.

Eğitimlerde "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" ve "Dijital Okuryazarlık ve Teknoloji Kullanımı" konuları ele alındı. Katılımcıların yaşamın farklı dönemlerinde değişen rollere uyum sağlamaları, yaşlılık dönemine ilişkin farkındalık kazanmaları ve dijital teknolojileri daha bilinçli kullanmaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimYaşamSon Dakika

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