Kütahya'da AKUB gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya'da AKUB gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

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Kütahya\'da AKUB gönüllülerine psikolojik ilk yardım eğitimi verildi
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AKUB gönüllülerine, afetzedelerle doğru iletişim için psikolojik ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde temel uygulama basamakları ve etkili iletişim ele alınırken, gönüllülerin afet ve acil durumlarda daha bilinçli rol alması hedeflendi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) gönüllülerine, afet ve acil durumlarda afetzedelerle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri amacıyla Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.

Kütahya Psikososyal Destek Eğiticileri Psikolog Rümeysa Aydar ve Psikolog Seda Dirgin tarafından gerçekleştirilen eğitimde; "Psikolojik İlk Yardım Nedir?", "Psikolojik İlk Yardımın Temel Uygulama Basamakları Nelerdir?" ve "Psikolojik İlk Yardımda Etkili İletişim" başlıkları ele alındı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimde, afet sahasında karşılaşılabilecek durumlar üzerinden örnekler paylaşıldı. Katılımcılarla iletişim ve müdahale sırasında yapılabilecek yanlışlar değerlendirilirken, afetten etkilenen bireylere yönelik doğru ve etkili yaklaşım konusunda uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimle birlikte AKUB gönüllülerinin afet ve acil durumlarda yalnızca arama-kurtarma çalışmalarında değil, afetten etkilenen bireylerle iletişim ve psikolojik ilk yardım süreçlerinde de daha bilinçli ve etkin rol almaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
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