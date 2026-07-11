Kütahya'da Hafızlık Projesi Ödül Töreni

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yürütülen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında başarılı olarak projeye kabul edilen öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, hem örgün eğitimlerini sürdürecek hem de hafızlık eğitimi alacak öğrenciler ödüllendirilirken, projenin akademik başarı ile manevi eğitimi bir araya getiren önemli bir model olduğu vurgulandı.

Kütahya İl Müftülüğü'nde gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve din görevlileri katıldı.

Programda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi'ne kabul edilen öğrenciler tek tek tebrik edilerek çeşitli ödüller ve hediyeler takdim edildi. Öğrencilerin elde ettiği başarının aileleri ve eğitimcileri tarafından büyük bir gururla karşılandığı törende, projenin öğrencilerin hem akademik hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Rektör Kızıltoprak: "Manevi değerlerle akademik başarı birlikte yürümeli"

Törende konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi'nin öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirterek, programa kabul edilen öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Kızıltoprak, "2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi'ni başarıyla kazanan öğrencilerimiz için düzenlenen ödül törenine katılarak bu anlamlı sevince ortak olduk. Azimleri, disiplinleri ve gayretleriyle önemli bir başarıya imza atan öğrencilerimizi gönülden kutluyor, onların yetişmesinde büyük emek ve fedakarlık gösteren ailelerine, öğretmenlerimize ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manevi değerlerle akademik eğitimin birbirini tamamlayan iki önemli unsur olduğuna işaret eden Kızıltoprak, "Bu kıymetli projenin, ülkemizin geleceğini inşa edecek donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Başarı gösteren tüm öğrencilerimizi bir kez daha kutluyor, eğitim hayatlarında sağlık, huzur ve muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Akademik eğitim ve hafızlık bir arada

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yürütülen Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi, öğrencilerin örgün eğitimlerini kesintiye uğratmadan Kur'an-ı Kerim hafızlığını tamamlamalarını amaçlıyor. Akademik eğitim ile dini eğitimi aynı çatı altında buluşturan proje sayesinde öğrencilerin hem okul başarılarının hem de manevi gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Tören sonunda öğrenciler, aileleri ve protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan veliler ise çocuklarının böyle anlamlı bir projede yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı sunan Kütahya İl Müftülüğü ile eğitim camiasına teşekkür etti. - KÜTAHYA