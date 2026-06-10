Kütahya'da Kur'an Kursları Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kütahya'da Kur'an Kursları Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti

Kütahya\'da Kur\'an Kursları Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti
10.06.2026 14:27
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Kütahya'da düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları etkinliği, minik öğrencilerin gösterileriyle renklenip ilgi topladı.

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu bitirme programı ve hayır çarşısı etkinliği, Zafer Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve kurulan hayır çarşısıyla renklenen programda, miniklerin sahne performansları büyük beğeni topladı.

Programa Kütahya Valisi, il protokolü, din görevlileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda kurulan stantlarda kurslar yararına hazırlanan ürünler satışa sunulurken, öğrencilerin yıl boyunca öğrendiklerini sergilediği etkinlikler izleyicilerden tam not aldı.

Programın açılışında konuşan Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, Kur'an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Açık, 4-6 yaş Kur'an kurslarının yanı sıra ihtiyaç odaklı kurslar, hafızlık eğitimleri ve 7-10 ile 11-19 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının da Kütahya genelinde yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Kur'an kurslarında yalnızca dini bilgi verilmediğini, çocukların manevi gelişimlerinin yanında ahlaki ve sosyal yönlerinin de güçlendirilmesine önem verildiğini ifade eden İrfan Açık, "Çocuklarımızı bizlere emanet edilmiş kıymetli değerler olarak görüyoruz. Onları akıl, ahlak ve hikmetle yetiştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Rabbini, peygamberini ve değerlerini bilen; ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedefimizdir" dedi.

Hafızlık eğitiminde yüzde 96 başarı

Konuşmasında hafızlık eğitimlerine de değinen İrfan Açık, mayıs ayında Bursa'da gerçekleştirilen hafızlık sınavlarında Kütahya'nın önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Müftü İrfan Açık, "Mayıs ayında yapılan hafızlık imtihanlarında yüzde 96 başarı oranına ulaştık. Bu sonuç bizler için son derece önemli ve gurur verici bir başarıdır. Emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

4-6 yaş Kur'an kurslarının eğitim kalitesini artırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Açık, kursların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve eğitim modellerinin geliştirilmesi için yoğun çaba harcandığını kaydetti.

"Geleceğimizi çocuklarımızla inşa ediyoruz"

Toplumların geleceğinde aile, eğitim ve rehber şahsiyetlerin önemine dikkat çeken Müftü İrfan Açık, çocukların iyi yetiştirilmesinin güçlü bir toplumun temel şartlarından biri olduğunu vurguladı. Açık, konuşmasında, "Alimler milletlerin çöküşünü üç temel sebebe bağlar; ailenin zayıflaması, eğitimin zarar görmesi ve örnek alınacak rehber insanların eksikliği. Bizler çocuklarımızı yarınlarımızın rehberi olarak görüyor ve onları en güzel şekilde yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Filistin başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanlara karşı duyarlılığın da eğitim anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Açık, yardımlaşma, merhamet ve kardeşlik bilincinin çocuklara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Minik Mehter Takımı büyük beğeni topladı

Programın en ilgi çekici bölümlerinden biri ise Kütahya İl Müftülüğü Nezihe Uygun 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri tarafından oluşturulan "Minik Mehter Takımı"nın gösterisi oldu. Osmanlı mehter geleneğini yaşatan kostümleriyle sahneye çıkan minikler, seslendirdikleri marşlar ve sergiledikleri performansla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Zafer Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, minik öğrencilerin gösterisini cep telefonlarıyla kaydederken, mehter takımının performansı ayakta alkışlandı. Program boyunca öğrencilerin sahnelediği çeşitli gösteriler de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinlik kapsamında açılan hayır çarşısında ise kurslar yararına hazırlanan çeşitli ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kütahya'da Kur'an Kursları Etkinliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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