Kütahya\'da meslek liseleri için planlama toplantısı yapıldı

Kütahya'da mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve öğrencileri iş hayatına daha güçlü hazırlamak amacıyla yeni dönem planlamaları masaya yatırıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, meslek lisesi müdürlerinin katılımıyla Mesleki Eğitim Planlama Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni dönem stratejik eylem planı değerlendirilirken; mesleki eğitime erişim, öğrencilerin istihdama hazırlanması ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi başlıkları ele alındı. Öğrencilerin eğitim sürecinden doğrudan iş hayatına geçişini destekleyecek sektöre entegre eğitim planlamaları üzerinde durulurken, yeni iş birliği protokollerinin uygulanması ve uyum süreçleri de değerlendirildi. Toplantıda, mesleki eğitimde kaliteyi yükseltmek ve öğrencilerin sektörle daha güçlü bağ kurmasını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.