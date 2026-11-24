Kütahya Zübeyde Hanım Anaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan okul öncesi öğretmeni Gülay Tonga, çocukluk hayali olan öğretmenliğe 28 yaşında yeniden lise sıralarına dönerek ulaştı.

Kütahya Zübeyde Hanım Anaokulu Müdür Yardımcısı Gülay Tonga, öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için yıllar sonra eğitim hayatına yeniden başladı. Evlendikten ve anne olduktan sonra öğretmen olan eşiyle katıldığı bir seminerde öğretmenlik kararını pekiştiren Tonga, 28 yaşında ikinci kez Kız Meslek Lisesine başvurarak Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gördü. Liseyi birincilikle tamamlayan Tonga, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ndeki eğitimini de tamamlayarak KPSS başarısının ardından hayalini kurduğu mesleğe adım attı. Meslek hayatında kendisini geliştirmeyi sürdüren Tonga, eğitim yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve uzman öğretmen unvanını aldı. Yaklaşık 10 yıldır eğitim yöneticiliği yapan Tonga, iki anaokulunun kuruluşunda kurucu müdür olarak görev üstlendi.

Azmiyle uluslararası başarılara imza attı

Uluslararası projelerde de önemli başarılara imza atan Tonga, yaklaşık 8 yıldır yürüttüğü eTwinning çalışmaları kapsamında 35 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi kazandı. Projelerindeki başarıları dolayısıyla 2023 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde Erasmus kapsamında eğitim alan Tonga, geçen yıl Diyarbakır'da düzenlenen çalıştaya da davet edilerek Kütahya'yı temsil etti.

"28 yaşında lise sıralarına döndüm"

Öğretmenlik mesleğinin kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirten Tonga, "Ben lise mezunuydum. O zamanlar bütün hayalim öğretmen olmaktı. Evlendim, bir tane çocuğum oldu. Daha sonra öğretmen olan eşimle gittiğimiz bir seminerde hayatımın dönüm noktasını yaşadım. 28 yaşında ikinci kez lise sıralarına döndüm. Daha sonra Çocuk Gelişimi Bölümünü Kız Meslek Lisesi'nde bitirerek Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdim. KPSS'deki başarımla atamam oldu ve öğrenmeye, üretmeye, paylaşmaya devam ettim. Projelere çok ilgim vardı, sürekli kendimi yenilemek istedim. eTwinning Ulusal Destek Servisi'nin hazırlamış olduğu projelerde 35 Avrupa Ulusal Kalite Etiketi aldım. İlimizin düzenlemiş olduğu EGEP projelerinde okulumuzun iki altın ve bir gümüş rozet almasına katkı sağladım. Bunun dışında okulumuzu Avrupa'da adı duyulan okullar arasına getirdim, bu duruma katkı sağladım. Üç sefer eTwinning School olduk. Eğitim Yönetiminde yüksek lisans yaptım. Daha sonra uzman öğretmenlik unvanını aldım" diye konuştu.

"En sevdiğim kelime ise 'öğretmenim'"

Müdür yardımcılığı görevini yürütmesine rağmen hala öğrencilerle derse girdiğini dile getiren Tonga, "Kalbim sınıflarda atıyor. Öğrencilerimi çok seviyorum. Bu projelere devam ediyorum. Müdür yardımcısıyım fakat sınıflara da giriyorum, çocuklarımla projeler yapıyorum. En sevdiğim kelime ise 'öğretmenim' kelimesi. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, sevgiyle yüreği dolu olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Çok zorluklar yaşadım. Liseye akşamları gittim. Çocuğum ve eşim eve geliyordu. Ben iki sene kredili sistemle liseyi bitirdim. Liseyi en yüksek puanla birincilikle bitirdim. Öğretmenliğimin ikinci yılında başarılarımdan dolayı beni hayalini bile kuramadığım bir okula müdür vekili olarak atadılar. Daha sonra kurucu müdürlük yaptım. İki anaokulunun kurucu müdürü oldum" şeklinde konuştu.