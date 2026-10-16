Kütahya Hisarcık'ta Maarif Modeli veli buluşmasında okul-aile iş birliği ele alındı - Son Dakika
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Kütahya Hisarcık'ta Maarif Modeli veli buluşmasında okul-aile iş birliği ele alındı

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Kütahya Hisarcık\'ta Maarif Modeli veli buluşmasında okul-aile iş birliği ele alındı
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Kütahya Hisarcık'ta Atatürk İlkokulunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında veli buluşması düzenlendi. Etkinlikte eğitim süreçleri ve okul-aile iş birliği ele alındı; Kaymakam, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle sohbet etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Atatürk İlkokulunda velilerle bir araya gelinerek eğitim süreçleri ve okul-aile iş birliği ele alındı.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Atatürk İlkokulunda düzenlenen veli buluşmasına katıldı.

Gerçekleştirilen buluşmada eğitim-öğretim süreçleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri ile okul-aile iş birliğinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Velilerin görüş ve önerilerinin de ele alındığı etkinlikte, çocukların eğitim hayatında aile ve okul arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekildi.

Veli buluşmasının ardından sınıfları ziyaret eden Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim heyecanına ortak oldu ve başarı dileklerini iletti.

Etkinlikte, geleceğin teminatı olan çocukların akademik, sosyal ve ahlaki yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla okul, aile ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: İHA
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