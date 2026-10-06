Kütahya'nın altı kültürel noktası öğrencilerin dijital STEM görevleriyle keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'nın altı kültürel noktası öğrencilerin dijital STEM görevleriyle keşfedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya\'nın altı kültürel noktası öğrencilerin dijital STEM görevleriyle keşfedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK koordinasyonundaki etkinlikte öğrenciler, kentin altı kültürel noktasında dijital STEM görevlerini yerine getirdi. Farklı okullardan katılan öğrenciler, takımlarda STEM becerilerini kullanma ve kültürlerarası iletişim kurma fırsatı buldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü YEĞİTEK Proje Koordinasyonu tarafından gerçekleştirilen "STEMiz-STEMin İzindeyiz: Kütahya Dijital STEM Yürüyüşü" etkinliği kapsamında öğrenciler, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerini bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) bakış açısıyla keşfetti.

Etkinliğe Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi, İspanya'dan IES Sabina Mora Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ile TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Farklı okullardan öğrencilerin oluşturduğu karma takımlar, gün boyunca birlikte hareket ederek görev paylaşımı yaptı ve karşılaştıkları problemlere ortak çözümler geliştirdi. İspanyol öğrencilerin de takımlarda yer almasıyla öğrenciler, yabancı dillerini günlük yaşam içerisinde kullanma ve kültürlerarası iletişim kurma fırsatı buldu. Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin öğrenciler tarafından akranlarına tanıtılması, etkinliğe uluslararası bir boyut kazandırdı.

Öğrenciler; Yeşil Cami, Dönenler Camii, Ulu Cami, Germiyan Sokağı, Çini Atölyesi ve Kent Tarihi Müzesi olmak üzere altı farklı kültürel noktada hazırlanan dijital STEM görevlerini yerine getirdi.

Geometri ve örüntüler, ölçme ve tahmin, veri sınıflandırma, yapı ve mühendislik özellikleri, geleneksel üretim teknolojileri ve teknolojinin meslekler üzerindeki etkisi gibi farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler; gözlem yaptı, ölçtü, karşılaştırdı, analiz etti ve elde ettikleri sonuçları dijital ortamda kayıt altına aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli öğrenme yaklaşımıyla örtüşen etkinlikte öğrenciler; problem çözme, iş birliği, iletişim, karar verme, sorumluluk alma ve dijital becerilerini okul dışı gerçek yaşam ortamlarında kullanma imkanı buldu.

"STEMiz - STEMin İzindeyiz" etkinliğiyle Kütahya'nın kültürel mirası, öğrencilerin bilimsel bakış açısıyla gözlemlediği, sorguladığı ve yeniden keşfettiği bir öğrenme ortamına dönüştü.

Kaynak: İHA
Milli Eğitim MüdürlüğüKültür SanatEtkinlikKütahyaKültürEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:16:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'nın altı kültürel noktası öğrencilerin dijital STEM görevleriyle keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei