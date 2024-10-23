Leyla Bayram İlkokulu'nda İyilik Sınıfı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Leyla Bayram İlkokulu'nda İyilik Sınıfı Açıldı

Leyla Bayram İlkokulu\'nda İyilik Sınıfı Açıldı

Avcılar'da açılan İyilik Sınıfı, maddi durumu kötü olan öğrencilere destek sağlamayı amaçlıyor.

23.10.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da bulunan öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık ilkokulları arasında ilk sırada yer alan Leyla Bayram İlkokulu'nda 'İyilik sınıfı' açıldı. İyilik sınıfıyla, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

'İyilik sınıfı' projesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanmış ve hayırseverlerin desteğiyle 20230- 2024 eğitim öğretim yılında 3 okulda uygulamaya konulmuştu. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü Leyla Bayram İlkokulu'nda 4. İyilik Sınıfının açılışı yapıldı. Açılışa Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Vakıf Müdürü Bilal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin'in katıldı. İyilik sınıfıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve okul ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

'OKUMAKTAN OKUTMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Sınıf açılışında konuşan Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız çevrede bulunan hayırsever insanlarımızın katkılarıyla oluşturmuş olduğumuz 'İyilik Sınıfı' projelerimizden brini daha hayata geçiriyoruz. Benzerlerini başka okullarımızda da hayata geçirmiştik daha önceden. 'İmkanım yoktu okula gidemedim', 'İmkanım yoktu malzeme bulamadım' gibi bahanelerimiz bundan sonra yok. Devletimiz de hayırvseverlerimiz de imkan sağlıyor. Tek amacımız çocuklarımız için 'İmkansızlık nedeniyle okuyamadım' cümlelerini ortadan kaldırmak. Vatandaşımız imkan sağlıyor devletimiz imklan sağlıyor. Hayırseverlerimiz katkı sunuyı. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Okumaktan okutmaktan başka çaremiz yok. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Katkılarının artarak devamını bekliyoruz " diye konuştu.

4. İYİLİK SINIFI

Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda açılan sınıf 4. İyilik Sınıfı olma özelliği taşıyor. İyilik sınıflarından yararlanacak öğrenciler öğretmenler tarafından belirleniyor. Öğrencilerin temel ihtiyaçları ders çıkışında okul yöneticileri tarafından 'İyilik sınıf' larından karşılanıyor. İyilik sınıfında ayakkabıdan bota, çantadan kırtasiye malzemelerine beslenme çantası ve termoslara kadar öğrencilerin ihtiyacı olan pek çok malzeme bulunuyor.

Kaynak: DHA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Avcılar, İyilik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Leyla Bayram İlkokulu'nda İyilik Sınıfı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Leyla Bayram İlkokulu'nda İyilik Sınıfı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.