Eğitim

AVCILAR'da bulunan öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık ilkokulları arasında ilk sırada yer alan Leyla Bayram İlkokulu'nda 'İyilik sınıfı' açıldı. İyilik sınıfıyla, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

'İyilik sınıfı' projesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanmış ve hayırseverlerin desteğiyle 20230- 2024 eğitim öğretim yılında 3 okulda uygulamaya konulmuştu. Proje kapsamında yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü Leyla Bayram İlkokulu'nda 4. İyilik Sınıfının açılışı yapıldı. Açılışa Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Vakıf Müdürü Bilal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Şahin'in katıldı. İyilik sınıfıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kırtasiye, giyim ve okul ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

'OKUMAKTAN OKUTMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK'

Sınıf açılışında konuşan Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız çevrede bulunan hayırsever insanlarımızın katkılarıyla oluşturmuş olduğumuz 'İyilik Sınıfı' projelerimizden brini daha hayata geçiriyoruz. Benzerlerini başka okullarımızda da hayata geçirmiştik daha önceden. 'İmkanım yoktu okula gidemedim', 'İmkanım yoktu malzeme bulamadım' gibi bahanelerimiz bundan sonra yok. Devletimiz de hayırvseverlerimiz de imkan sağlıyor. Tek amacımız çocuklarımız için 'İmkansızlık nedeniyle okuyamadım' cümlelerini ortadan kaldırmak. Vatandaşımız imkan sağlıyor devletimiz imklan sağlıyor. Hayırseverlerimiz katkı sunuyı. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Okumaktan okutmaktan başka çaremiz yok. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Katkılarının artarak devamını bekliyoruz " diye konuştu.

4. İYİLİK SINIFI

Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda açılan sınıf 4. İyilik Sınıfı olma özelliği taşıyor. İyilik sınıflarından yararlanacak öğrenciler öğretmenler tarafından belirleniyor. Öğrencilerin temel ihtiyaçları ders çıkışında okul yöneticileri tarafından 'İyilik sınıf' larından karşılanıyor. İyilik sınıfında ayakkabıdan bota, çantadan kırtasiye malzemelerine beslenme çantası ve termoslara kadar öğrencilerin ihtiyacı olan pek çok malzeme bulunuyor.