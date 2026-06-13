LGS Heyecanı Antalya'da Başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da heyecana neden oldu.

Kent genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş sınavı (LGS) başladı. Sınav yerlerine aileleriyle birlikte erken gelen adaylar, yapılan üst aramalarının ardından salonlara geçti. Veliler ise okul önünde sandalyeler ile bekleyişe geçti. Sınav saatinin gelmesinin ardından kapılar kapatıldı.

Sınav stresiyle yanında telefonu getiren bir erkek öğrenci ise telefonu ailesine teslim etmek üzere geri dönüp ardından sınav binasına geri döndü. Tekrar üst aramasından geçirilen genç, sınava giriş yaptı.

Oğlu sınava giren Sultan Bingöl, "İster istemez heyecanlıyız, oğlumu getirdim. Allah bütün çocuklarımıza başarılar versin, iyi yerlere gelirler inşallah"dedi.

Ceylan Biçenay "Çocuğum LGS sınavına girecek, hepimiz çok heyecanlıyız, umarım emeklerinin karşılığını alırlar. Çok çalışmaları gerekiyor, zor bir maraton. Çalışarak olacağına inanıyorum. Umarım hepsi için çok güzel şeyler olur" şeklinde konuştu.

Torunu sınava giren Yüksel Ekinci Kaya da "Çok sevinçliyim, umutluyum torunum sınava girdiği için. Anneannenin, babaannenin en güzel duyguları bunlardır. Çok emek verdik. İnşallah başarılı olur" dedi. - ANTALYA