LGS Öncesi Öğrencilere Tavsiyeler - Son Dakika
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LGS Öncesi Öğrencilere Tavsiyeler

LGS Öncesi Öğrencilere Tavsiyeler
11.06.2026 11:15
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Rehberlik Uzmanı Aladağ, LGS öncesi beslenme ve sınav stratejileri konusunda önemli önerilerde bulundu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa süre kala öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Öğrencilerin ağır sportif faaliyetlerden, şakalaşmalardan uzak durmaları gerekiyor. Rutin yaşantılarına devam etmelerini istiyoruz. Beslenme düzenleri çok önemli. Mümkünse öğrenciler bu hafta son günlerde özellikle dışarıdan beslenmemeliler" dedi.

LGS'ye kısa bir süre kala öğrencilerin sınav hazırlıklarını planlı şekilde sürdürmeleri gerektiğini belirten Rehberlik Uzmanı Uludağ, sınav saatine uyum sağlamak amacıyla saat 09.30'da deneme sınavı çözmelerinin faydalı olacağını söyledi. Aladağ, "Bu deneme sınavından sonra sınavla ilgili güzel bir analiz yapmalı ve eksik konuları, soru tiplerine bakmalılar. Öğrenciler bu son günlerde yeni bir konu öğrenmek yerine öğrenmiş olduğu konuları tekrar etmek ve eksikleri varsa bu eksikleri gidermek üzerine çalışmalar yapabileceklerdir" dedi.

"Çok fazla dışarıda vakit geçirmemelerini tavsiye ediyoruz"

Sınav öncesi adayların dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Özcan Aladağ, "Mutlaka sınav yerlerini gidip görmeleri gerekiyor. Öğrencilerin ulaşımla ilgili problemler yaşayabileceği için 09.30'dan daha önceki bir saatte gidip öğrenciler sınav yerlerine ulaşacaklardır. Öğrencilerin ağır sportif faaliyetlerden, şakalaşmalardan uzak durmaları gerekiyor. Rutin yaşantılarına devam etmelerini istiyoruz. Beslenme düzenleri çok önemli. Mümkünse öğrenciler bu hafta son günlerde özellikle dışarıdan beslenmemeliler. Çünkü hem metabolizmasını farklı, aykırı olan bir beslenme şekli öğrencilere zarar verebilecektir. Bu nedenle öğrencilerin son günleri evde geçirmeleri, çok fazla dışarıda vakit geçirmemelerini tavsiye ediyoruz. Öğrenciler sınava giderken giriş belgesini, kimlik belgesini, kalem, silgi, kalemtıraş ve suyu mutlaka yanında götürecekler. Sınav başladığı anda öğrencilerde bir kaygı mutlaka olacak. Ama bu kaygı sınava giren bütün öğrencilerde olacaktır ve öğrenciler artık sınav anında sınavı yaşamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bütün bilgileri kullanması sorunun doğru çözümü için gereklidir"

Sınav öncesi ve sonrası için önerilerde bulunan Aladağ, "Sınav anında sınav sonrası ile ilgili düşünceler, sınav sonrası ile ilgili kötü senaryolar öğrencinin kaygısını azaltmak yerine tam tersine arttıracaktır. Bu nedenle öğrencilere biz sınav anında anı yaşayın ve sonrasını sonra düşünün diye tavsiye ediyoruz. Sınav başladıktan sonra mutlaka zor sorular olacaktır. Öğrenciler bu zor sorulara takılıp kalmadan diğer sorulara geçebilmeli. Sorularla inatlaşmamalı öğrenciler çünkü bir testteki bütün soruların puan değerleri birbiriyle aynıdır. Öğrenciler bazen iki şık arasında kalabiliyor. Bu nedenle öğrenciler iki şık arasında kalmışsa diğer şıklarla yakın olup olmadığına bakarak kendine yakın gelen bir şıkkı işaretlemelerinde fayda vardır. Soru çözerken öğrencilerin kendine verilen bütün bilgileri kullanması sorunun doğru çözümü için gereklidir. Eğer bir matematik sorusunda kenar verilmiş, paralellik verilmiş, açı verilmiş ve siz soruda bunu kullanmıyorsanız bir eksiklik var demektir. Bu nedenle öğrencilerin sorulardaki bütün bilgileri kullanmasını istiyoruz. Dört şıktan oluşan bir sınavda öğrenciler tüm şıkları okumak zorundalar. Çünkü bazen A şıkkında, B şıkkında yanıltıcı şıklar olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin bu şıklara takılıp kalmadan dört şıkkın tamamını okuyup en doğru seçeneği işaretlemelerinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.

"Yemek masası artık bir sınav masası olmamalı"

Aladağ, "Öğrenciler ve veliler uzun bir süredir çalışıyor. Tabii veliler de bu son haftada öğrencilerdeki kaygıyı arttırmamak adına sınavla ilgili konuşmamalarını tavsiye ediyoruz. Yani yemek masası artık bir sınav masası olmamalı. Çocuklarına, kendilerine güvendiklerini, sınav sonrasında birinci olsa da, sınavda sonuncu olsa da anne ve babalığın değişmeyeceğini çocuklarına aşılamaları gerekiyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Sağlık, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Öncesi Öğrencilere Tavsiyeler - Son Dakika

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