LGS Sınav Tarihi Açıklandı

Eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8'inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak" denildi.