LGS Sınavı Bursa'da Başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da saat 09.30 itibarıyla başladı. İl genelinde binlerce öğrenci, hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için sınav salonlarında ter döküyor.

MEB tarafından düzenlenen ve iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamında öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekleyişe geçti.

Kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından adaylar salonlara alınırken, ilk oturum olan sözel alan sınavı saat 09.30'da başladı.

Bursa genelindeki sınav merkezlerinde öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için güvenlik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınırken, sınav giriş belgesi veya kimliğini unutan öğrenciler için ilgili kurumlar da hazır bekletildi. - BURSA