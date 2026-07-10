LGS Sonuçları Açıklandı: Bilecik'te Tam Puan Yok

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Bilecik il genelinde 500 tam puan yapan öğrenci olmadı.

Bilecik'te 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklanırken, öğrenciler sonuçlara meb.gov.tr sorgulama ekranından ulaşabilecek. Bilecik 2 bin 145 öğrencinin girdiği sınavda 500 tam puan öğrenci bulunmazken, Edebali Ortaokulu öğrencisi Fikret Engin Eren ile Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencisi Rüya Çağlar 1'er yanlış yaptılar.

452 öğrenci tam puan aldı

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

Tercihler 13 Temmuz'da başlayacak

Söz konusu sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınava 994 bin 358 aday katılırken, sınava katılım oranı ise yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda; yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı. Tercih sonuçlarının ise 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. - BİLECİK