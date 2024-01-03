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Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı - Son Dakika
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Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı

Osmangazi İlkokul ve Ortaokulu'ndan 5 öğrenci, Başkan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Okul temsilcisi Sahra Kuş ve arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı, okullarındaki konferans salonunun yenilenmesi talebine de olumlu yanıt verdi.

03.01.2024 - 17:46,  Güncelleme: 18:07
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Osmangazi İlkokul ve Ortaokulu'ndan 5 öğrenci Başkan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Mail atıp Yazıcı'yı görmek istediğini söyleyen Sahra Kuş, kendisinin okul temsilcisi olduğunu vurgulayarak, Başkan Yazıcı'dan tavsiyeler istedi. Sahra'ya ve arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Başkan Yazıcı, okullarındaki konferans salonunun yenilenmesini isteyen çocuklara salonu yenileme sözünü de verdi.

Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı

"YALAN SÖYLEME, DÜRÜST BİR BAŞKAN OL"

600 kişiye başkanlık yapmanın onu bazen yorduğunu söyleyen Sahra, Başkan Yazıcı'dan nasıl başa çıkabileceğine dair tavsiyeler istedi. Başkan Yazıcı da "Herkesi dinle, yapabildiğin tüm vaatlerini gerçekleştir. Yapamayacağın şeyleri de açıkça dile getir. Asla yalan söyleme, dürüst bir başkan ol" tavsiyelerinde bulundu.

Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı

"ALLAH SEVDİĞİ KULLARINA HİZMET ETME FIRSATI VERİRMİŞ"

Konferans salonu yenilemesini en kısa zamanda halledeceklerini söyleyen Başkan Yazıcı, "Siz o kadar mail atıp, randevu alıp yanıma gelmişsiniz. Ben de bu konuda gerekli işlemleri başlatacağım. 600 öğrenciyle ilgilenmek çok zor, seni çok iyi anlıyorum. Hizmet etmek güzel bir şey. Allah sevdiği kullarına hizmet etme fırsatı verirmiş. İyinin düşmanı daha iyidir, daha iyidir ve daha iyidir. Bunun sonu yok. Eğitime önem veriyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Gelecekte buralarda siz oturacak ve yönetimde siz söz sahibi olacaksınız. Biz istirahate çekileceğiz, belki de ebedi istirahate çekileceğiz. Ama siz var olduğunuz sürece bu ülke var olamaya devam edecek. Bu yüzden imkanlarımızı size sunuyoruz. Türkiye'yi de güzelleştirecek olan sizlersiniz. Gençlik eşittir gelecek, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Mail atıp Başkan Yazıcı\'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Ne o havuz medyası,yorum alıp hazmetmekte zorlanıyormusunuz. Yanıtla 1 0

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı - Son Dakika
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