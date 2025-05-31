MAKÜ 2024-2025 Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet töreni yapıldı.

MAKÜ Yerleşkesindeki İstiklal Stadyumu'nda yapılan törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, MAKÜ öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören yürüyüşüne MAKÜ Yaşlılık Araştırmaları Merkezi'ndeki öğrenciler ile 1983-2000 yılları arasında MAKÜ'den mezun olanlar cüppe ve kepleri ile katıldı. 7 bin öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törende halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Kendinize güvenmeniz ve yeni başlayacak hayatınızı inşa etmeniz, bunun için özgüvenli olmanız gerekiyor" diye mezunlara seslendi. Vali Tülay Baydar Bilgihan da mezun olan öğrencileri kutlayarak başarı diledi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu birincilerine ödül verildi. Mezuniyet yemini eden öğrenciler keplerini havaya fırlattı.