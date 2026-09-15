Malatya Arguvan'da öğrencilere 'Okula Merhaba' şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Malatya Arguvan'da öğrencilere 'Okula Merhaba' şenliği düzenlendi

Malatya Arguvan\'da öğrencilere \'Okula Merhaba\' şenliği düzenlendi
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla "Okula Merhaba" şenliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler yarışmalar, tiyatro gösterisi ve planetaryum çadırıyla eğlenirken kırtasiye seti ve hediye çeki de aldı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla "Okula Merhaba" şenliği düzenlendi.

Şenlikte öğrenciler, çeşitli etkinliklerle yeni eğitim dönemine eğlenceli bir başlangıç yaptı. Etkinlikte çocukların yüzleri hayal kahramanlarına boyanırken, Nasreddin Hoca etkinliği ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. Palyaço, Pamuk Prenses ve Arı Maya karakterlerinin de yer aldığı programda öğrenciler doyasıya eğlendi. Şenlik kapsamında "Evet-Hayır", sandalye kapmaca, yumurta taşıma ve halat çekme yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye çekleri verildi.

Öğrencilere yemek ikramının da yapıldığı etkinlikte kırtasiye setlerinden oluşan çantalar dağıtılırken, kurulan planetaryum çadırı da çocuklara farklı bir deneyim sundu. İlçe Kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürünün de katıldığı etkinlikte konuşan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, eğitime ve çocuklara yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Hediye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malatya Arguvan'da öğrencilere 'Okula Merhaba' şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Arguvan'da öğrencilere 'Okula Merhaba' şenliği düzenlendi - Son Dakika
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