Malatya'da Rönesans Eğitim Vakfı iki okulun temelini Bakan Tekin'in katılımıyla attı

Malatya'da Rönesans Eğitim Vakfınca yaptırılacak Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Malatya'da Rönesans Eğitim Vakfı tarafından yaptırılacak iki yeni okul için temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak, iki okulun inşaatını belirlenen takvim doğrultusunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Okulların Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde planlandığını belirten Ilıcak, Bilişim Teknolojileri Meslek Lisesi'nde özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen 5 ana alanda eğitim verileceğini kaydetti.

Okuldan mezun olacak öğrencilerin doğrudan iş hayatına atılabileceğini, meslek yüksekokullarına ek puan avantajıyla geçiş yapabileceğini veya dikey geçişle mühendislik fakültelerinde eğitimlerini sürdürebileceğini ifade eden Ilıcak, öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Malatya'da derslik sayısı yüzde 27 artacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Malatya'daki eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 2002 yılında kentte 166 bin 100 öğrenciye karşılık 7 bin 242 öğretmen bulunduğunu belirten Tekin, bugün öğrenci sayısının 147 bin 345'e gerilemesine rağmen öğretmen sayısının ise 13 bin 74'e yükseldiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim altyapısının yenilenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tekin, Malatya'da yapımı devam eden 77 projede yaklaşık bin 200 dersliğin bulunduğunu ifade etti. Tekin, projelerin tamamlanmasıyla kentteki derslik sayısının deprem öncesine göre yüzde 27 artırılacağını söyledi. Mesleki eğitimin önemine de değinen Tekin, mesleki ve teknik liselerde öğrencilere asgari ücretin yüzde 30 ila 50'si arasında cep harçlığı verildiğini, staja başlayan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını belirtti.

Türkiye'nin mesleki eğitim modellerinin OECD Beceriler Zirvesi'nde diğer ülkelere örnek gösterildiğini aktaran Tekin, sektörle iş birliği içerisinde öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla Bekir Ilıcak Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ilıcak İlkokulu'nun temelleri atıldı.

Temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Rönesans Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Erman Ilıcak ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.