Malatya'da uluslararası BRIDGE heyeti İnönü Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'da uluslararası BRIDGE heyeti İnönü Üniversitesini ziyaret etti

Malatya\'da uluslararası BRIDGE heyeti İnönü Üniversitesini ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında ENDER bünyesinde yürütülen BRIDGE Projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad'ın heyetle bir araya geldiği görüşmede, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımına yönelik proje çalışmaları değerlendirildi.

Malatya'da 9-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Engelleri Aşın Derneği (ENDER) bünyesinde gerçekleştirilen BRIDGE (Building Resources for Inclusive Development, Guidance and Engagement for Disabled People) Projesi kapsamında kente gelen uluslararası heyet, İnönü Üniversitesini ziyaret etti.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, proje heyetiyle bir araya geldi.Görüşmeye Dış İlişkiler Birim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tayyar Emre ve Engelsiz İnönü Koordinatörü Osman Şahin de katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına ve kapsayıcı sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sunan uluslararası projelerin önemli olduğunu ifade etti. Şad, uluslararası heyeti İnönü Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha etkin katılımını desteklemek amacıyla yürütülen BRIDGE projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Engelli bireylerin ve bakım verenlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında mikro ayrımcılık, kalıplaşmış yargılar ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye, İspanya, Polonya ve Bulgaristan'dan gelen psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim öğretmenleri ve gençlik çalışanlarından oluşan 18-30 yaş aralığındaki genç profesyonellerin yer aldığı proje ile kapsayıcı ve erişilebilir sosyal çevrelerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası, Malatya, Eğitim, Rektör, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malatya'da uluslararası BRIDGE heyeti İnönü Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

17:41
Kenan Yıldız’ın son görüntüsü korkuttu
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu
17:30
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
17:23
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya’da deprem
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da deprem
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
16:24
Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna talip CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 17:47:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Malatya'da uluslararası BRIDGE heyeti İnönü Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement