Malazgirt'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malazgirt'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi

Malazgirt\'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek'in katıldığı toplantıda, okulların durumu ve eğitimde iş birliği ele alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek'in katılımıyla düzenlenen toplantı, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okulların mevcut durumu ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim sürecinde karşılaşılabilecek ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için okul yöneticileri ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Kahraman, "Çocuklarımızın geleceği için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, eğitim ortamlarının daha güvenli ve nitelikli hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarıya ulaşmanın yolu, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz arasındaki güçlü iş birliğinden geçiyor" dedi.

Kahraman, eğitimde yalnızca akademik başarının değil, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişiminin de önemli olduğunu vurgulayarak, her öğrencinin yeteneğini ortaya çıkarabileceği bir eğitim ortamı oluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, okul müdürleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, okul müdürlerinin değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Eğitim, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Malazgirt'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş Motosiklet kazasında yaşamını yitiren genç kadından acı detay: Uyarıları hiç dinlememiş
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Serhat Kılıç’a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler Serhat Kılıç'a duygusal veda: 30 yıllık arkadaşından yürek burkan sözler
Türkiye’nin yeni kalkanı sahaya indi Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı 71 ilde dev operasyon: Yüzlerce şüpheli yakalandı

13:05
Türk Hava Yolları’ndan tarihi anlaşma Liverpool’un göğsünde THY yazacak
Türk Hava Yolları'ndan tarihi anlaşma! Liverpool'un göğsünde THY yazacak
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
12:42
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
Görkemli düğün KOM tutanağında: Hayatın olağan akışına aykırı
12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 13:16:39. #7.12#
SON DAKİKA: Malazgirt'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement