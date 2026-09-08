Malazgirt\'te eğitim öncesi okul müdürleriyle toplantı yapıldı; kaymakam iş birliği mesajı verdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek'in katılımıyla düzenlenen toplantı, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları, okulların mevcut durumu ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Okul müdürlerinin görüş ve önerilerinin de değerlendirildiği toplantıda, eğitim sürecinde karşılaşılabilecek ihtiyaçlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması için okul yöneticileri ve öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirten Kahraman, "Çocuklarımızın geleceği için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, eğitim ortamlarının daha güvenli ve nitelikli hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarıya ulaşmanın yolu, okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz arasındaki güçlü iş birliğinden geçiyor" dedi.

Kahraman, eğitimde yalnızca akademik başarının değil, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişiminin de önemli olduğunu vurgulayarak, her öğrencinin yeteneğini ortaya çıkarabileceği bir eğitim ortamı oluşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek ise yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, okul müdürleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, okul müdürlerinin değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.