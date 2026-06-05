Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere eğitim verildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere eğitim verildi

Manavgat\'ta Halk Eğitim Merkezi\'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere eğitim verildi
05.06.2026 11:10  Güncelleme: 11:19
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Manavgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan 540 kursta 17 bin 380 kursiyer eğitim aldı. Kursiyerlerin el emeği eserleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergilendi.

Manavgat Halk Eğitim Merkezince açılan 540 kursta toplam 17 bin 380 kursiyere eğitim verildi. Kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide sergilendi.

Manavgat Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide sergiledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, ilçe protokolü, eğitim camiası ve kursiyer yakınlarının hazır bulundu.

Açılış programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erol Yazıcı, "Yönetim ekibim başta olmak üzere, her sabah merkezlerimizin kapısını büyük bir heyecanla açan, sabırla, sevgiyle ve emekle bilgiyi işleyen kıymetli öğretmenlerimize ve içindeki öğrenme azmini hiç kaybetmeden, evinden, işinden vakit ayırıp sıralarımızı dolduran, üreten, hayatına değer katan sevgili kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sizler olmasaydınız, bu başarı hikayesi yazılamazdı" dedi.

Dinamik bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını ve amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu belirten Yazıcı, "Manavgat Halk Eğitimi Merkezi olarak bu yılı da durağan değil, dinamik bir eğitim dönemini geride bıraktık. Amacımız sadece teorik bilgi vermek değil istihdama katkı sağlamak, sosyalleşmek ve toplumsal bağı güçlendirmektir. Bu doğrultuda ilçemizde; toplam 540 kurs açarak, 17 bin 380 kursiyerimize ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kurslarımızın 251'i istihdama ve üretime doğrudan katkı sağlayan Mesleki Kurslarımız, 289'u ise kişisel gelişim ve sanata kapı aralayan Genel Kurslarımızı oluşturdu. Eğitim süreçlerimizde bize sağladığı kolaylık ve desteklerinden ötürü Kaymakamımız Adil Karatal Beye şükranlarımı sunarım. Ayrıca, kurumumuza verdiği değerli destekler ve eğitime sunduğu kıymetli katkılardan dolayı, şahsım ve kurumum adına İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Hakan Öz Beye teşekkürlerimi iletmek isterim" ifadelerini kullandı.

Hayatın zorluklarına ve engellere rağmen öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Yazıcı, "Bizim eğitim anlayışımızda "hiç kimseyi geride bırakmamak" esastır. Bu yüzden hayatın zorluklarına ve engellerine rağmen öğrenmek isteyen herkese ulaştık. Özel bireylerimiz için açtığımız kurslarla sosyal hayata katılımını destekledik. Mahkümların yeniden topluma kazandırılması adına cezaevinde ve ruhsal şifa sürecindeki vatandaşlarımız için Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde kurslar açarak eğitimin iyileştirici gücünü hissettirdik. Yeni nesil eğitim vizyonumuzun ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel felsefesi olan; aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirme hedefini kurslarımıza da yansıttık" şeklinde konuştu.

Yazıcı konuşmasının devamında "Bu doğrultuda, milli ve manevi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaç edinen ve toplam 400 öğrencimize ulaştığımız ÇEDES kurslarımızla evlatlarımızın hem zihnine hem de yüreğine dokunduk. Maarif Modelimizin bütüncül eğitim yaklaşımıyla uyumlu olarak; toplumun temeli olan aileyi güçlendiren Aile Okulu kurslarımız ve doğa bilincini aşılayan Yeşil Vatan kurslarımızla geleceğe köklü miraslar bıraktık. Bu devasa organizasyon ve ulaştığımız binlerce insan, tek bir kurumun değil, güçlü bir iş birliğinin eseridir. Eğitim yolculuğumuzda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen; kurum ve kuruluşlara kurumum ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Ülkemizin değişik yörelerinin halk oyunları gösterilerinin ardından kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı serinin açılışı yapıldı ve sergi gezildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere eğitim verildi - Son Dakika

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