Manisa\'da Duyu-Kod Atölyesi Açıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde özel ihtiyaçlı öğrencilerin duyularını teknolojiyle buluşturarak gelişimlerine katkı sunacak olan "DUYU-KOD Atölyesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'de kapsayıcı eğitim anlayışıyla bir ilk olma özelliği taşıyan atölye, "Her Çocuk Kendi Hızında Keşfeder" ilkesiyle dikkat çekti.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve MUOSB Eğitim Vakfı iş birliğiyle Hatice Görgülü İlkokulu bünyesinde hayata geçirilen atölyenin açılışına eğitim yöneticileri, sanayi temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, sanayinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını belirterek, "Eğitim, sosyal gelişim ve toplumsal faydaya katkı sunan bir yapı olduğumuza inanıyoruz. Özel ihtiyaç sahibi evlatlarımızın gelişim süreçlerine dokunmak bizler için büyük bir mutluluk. Her çocuğun doğru ortamda kendi potansiyelini ortaya çıkaracağını biliyoruz." dedi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise öğrenme süreçlerinin her birey için farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, "Bazı çocuklarımız için öğrenme duymaktır, bazıları içinse dokunmaktır. Bugün burada gelecek inşası için bir aradayız. Birçok özel eğitim okulunda dahi bulunmayan bu donanımdaki bir atölyeyi okulumuza kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Bu süreç öğretmenlerimizin emeğiyle büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Projeye destek veren MUOSB yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür eden Uğurelli, atölyenin özel eğitim alanında önemli bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de projenin Türkiye için örnek niteliğinde olduğunu belirterek katkı sunan kurum ve hayırseverlere teşekkür etti.

Bilim, teknoloji ve sanat temelli 6 farklı öğrenme istasyonundan oluşan atölyede öğrencilere "duyudan algoritmaya" uzanan eğitimler verileceği belirtildi. Proje Yürütücüsü Yusuf Sekmen ve Proje Koordinatörü Neslihan Süzer Ertürk tarafından tanıtılan atölye, protokol üyelerinin kurdele kesimi ve çalışma alanlarını incelemesiyle hizmete açıldı. - MANİSA