Manisa'da LGS Heyecanı - Son Dakika
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Manisa'da LGS Heyecanı

Manisa\'da LGS Heyecanı
13.06.2026 13:09
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Manisa'da LGS'ye 17 bin öğrenci katıldı, veliler destekleyici bekleyişteydi. Beslenme desteği sağlandı.

Manisa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava 17 bin 108 öğrenci katıldı. 83 okulda kurulan 1.070 salonda yapılan sınavda öğrenciler gelecekleri için ter dökerken, veliler okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi. Bu yıl öğrencilere iki oturum arasında beslenme paketi desteği de sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Manisa genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki oturum halinde yapılan sınavda 17 bin 108 öğrenci, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döktü.

Manisa genelinde 83 okulda oluşturulan 1.070 sınav salonunda gerçekleştirilen sınav için tüm hazırlıklar önceden tamamlandı. Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınava rahat ve uygun şartlarda girebilmesi amacıyla 216 tek kişilik salon da hazırlandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler büyük heyecan yaşarken, veliler de okul çevrelerinde çocuklarını bekledi. Sınav süresince okul bahçelerinde ve çevresinde sessiz bir bekleyiş hakim oldu.

Öğrencilere beslenme desteği

Bu yıl sınava giren öğrenciler için iki oturum arasında beslenme desteği de sağlandı. Talep eden öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketleri dağıtıldı. Uygulama, öğrencilerin sınav arasında enerji ihtiyaçlarını karşılamaları ve ikinci oturuma daha iyi odaklanmaları amacıyla gerçekleştirildi.

Sınav merkezlerinde öğrenciler soruları yanıtlayarak hedeflerine ulaşmak için mücadele ederken, veliler de çocuklarının sınavdan iyi bir sonuçla ayrılması için dualarla bekleyişini sürdürdü.

Manisa'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanan sınavın ardından öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Manisa'da LGS Heyecanı - Son Dakika

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