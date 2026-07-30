Manisa'da Mescit Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da Mescit Talebi

Manisa\'da Mescit Talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dernek Başkanı Turhan, İstanbul'daki mescit uygulamasının Manisa'da da hayata geçirilmesini istedi.

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği'nin okullarda mescit oluşturulmasına yönelik uygulamasını desteklediklerini belirterek, aynı düzenlemenin Manisa'daki okullarda da hayata geçirilmesini istedi.

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği tarafından okullarda öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması uygulamasına destek verdiklerini belirterek, benzer düzenlemenin Manisa'da da uygulanmasını talep etti.

Uygulamanın temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Turhan, öğrencilerin ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün hayata geçirdiği uygulamayı takdirle karşıladıklarını belirten Turhan, "Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması yönündeki uygulamayı son derece isabetli ve takdire şayan buluyoruz. Bu uygulama, öğrencilerimizin temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Manisa'daki mülki ve eğitim idarecilerine de çağrıda bulunan Turhan, il genelindeki okullarda mevcut imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek mescitlerin oluşturulmasını, yeni yapılacak eğitim kurumlarının projelerinde ise yeterli kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini beklediklerini söyledi. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda değer eğitiminin de en önemli taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Manisa ÖNDER İl Temsilciliği olarak İstanbul'da başlatılan uygulamanın Manisa'da da en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getiren Turhan, okullarda oluşturulacak mescitlerin öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Manisa'da Mescit Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

23:49
Bayern Münih işi biraz abarttı Tam 15 gol
Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:50
Kara Kartal’dan şov Beşiktaş galibiyetle turladı
Kara Kartal'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 23:54:52. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Mescit Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.