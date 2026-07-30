Manisa\'da Mescit Talebi

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği'nin okullarda mescit oluşturulmasına yönelik uygulamasını desteklediklerini belirterek, aynı düzenlemenin Manisa'daki okullarda da hayata geçirilmesini istedi.

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği tarafından okullarda öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması uygulamasına destek verdiklerini belirterek, benzer düzenlemenin Manisa'da da uygulanmasını talep etti.

Uygulamanın temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Turhan, öğrencilerin ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün hayata geçirdiği uygulamayı takdirle karşıladıklarını belirten Turhan, "Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması yönündeki uygulamayı son derece isabetli ve takdire şayan buluyoruz. Bu uygulama, öğrencilerimizin temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Manisa'daki mülki ve eğitim idarecilerine de çağrıda bulunan Turhan, il genelindeki okullarda mevcut imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek mescitlerin oluşturulmasını, yeni yapılacak eğitim kurumlarının projelerinde ise yeterli kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini beklediklerini söyledi. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda değer eğitiminin de en önemli taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Manisa ÖNDER İl Temsilciliği olarak İstanbul'da başlatılan uygulamanın Manisa'da da en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getiren Turhan, okullarda oluşturulacak mescitlerin öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.