Manyas MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Manyas MYO'da mezuniyet coşkusu

Manyas MYO\'da mezuniyet coşkusu
23.06.2026 23:57  Güncelleme: 23:59
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas MYO 11. dönem öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu. Törende okul birincisi Gülşah Altuner kütüğe ismini çaktı, dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu (MYO) 11. dönem öğrencilerini düzenlenen coşkulu bir törenle mezun etti.

Manyas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar, Genel Sekreter Faruk Küçük, Manyas MYO Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingöl, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yapılan protokol konuşmalarının ardından, okul birincisi olan İş Sağlığı ve Güvenliği programı öğrencisi Gülşah Altuner mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Mezun öğrenciler adına kısa bir konuşma gerçekleştiren Altuner, birincilik plaketini ve belgesini Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ile Rektör Prof. Dr. İsmail Boz'un elinden aldı.

Törenin devamında Sosyal Güvenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma ile Bankacılık ve Sigortacılık programlarında dereceye giren öğrencilere de protokol üyeleri tarafından başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi.

Renkli anlara sahne olan tören, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencilerin protokol üyeleriyle birlikte keplerini havaya atmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Manyas MYO'da mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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