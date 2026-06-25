Matematik Olimpiyatları'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Matematik Olimpiyatları'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Matematik Olimpiyatları\'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
25.06.2026 09:44
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Nazilli'de düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nda dereceye giren öğrencilere 130 bin lira ödül verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nın ödül töreni Nazilli'de gerçekleştirildi. Yapay zeka temasıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren öğrencilere toplam 130 bin lira ödül dağıtılırken, liseler kategorisinde Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi birincilik elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Matematik Seferberliği Projesi kapsamında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Matematik Olimpiyatları'nın ödül töreni, Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve sponsor kuruluşların temsilcileri katıldı.

852 öğrenci yarıştı

Törende konuşan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, olimpiyatların il genelinde önemli bir eğitim organizasyonuna dönüştüğünü belirtti. Yiğit, 17 ilçeden 193 ortaokul ve 91 lisenin katıldığı yarışmada toplam 852 öğrencinin mücadele ettiğini ifade ederek, gençlerin bilim ve üretime olan ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Matematiğin yalnızca sayılar ve işlemlerden ibaret olmadığını vurgulayan Yiğit, "Doğru düşünme, sorgulama ve çözüm üretme becerilerinin temelinde matematik yer alır. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin gösterdikleri çaba takdire değerdir. Başarı sadece derece elde etmekle sınırlı değildir" dedi.

Yapay zeka teması öne çıktı

Bu yılki organizasyonun yapay zeka temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Mehmet Yiğit, teknolojiyi üreten bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Yapay zeka çağında güçlü olmanın yolunun matematiksel düşünme, analitik bakış açısı ve problem çözme becerilerinden geçtiğini ifade eden Yiğit, geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin bugün eğitim sıralarında bulunduğunu söyledi.

Şampiyon okullar ödüllendirildi

Matematik Olimpiyatları'nda birinci olan okullara 30 bin lira, ikinci olanlara 20 bin lira, üçüncülere ise 15 bin lira ödül verildi. Liseler kategorisinde Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği kazanırken, Aydın Fen Lisesi ikinci, İncirliova Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde ise Köşk 100. Yıl Ortaokulu birinci, Söke Felekşan Fırat Ortaokulu ikinci, Nazilli Özel Gerçek Zafer Ortaokulu üçüncü sırada yer aldı.

Tören sonunda dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyona katkı sunan sponsor firma temsilcilerine de plaket verildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Matematik Olimpiyatları'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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