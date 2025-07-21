MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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Eğitim

MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin'den merak edilen soruya yanıt

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MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin\'den merak edilen soruya yanıt
21.07.2025 13:51
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MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin\'den merak edilen soruya yanıt
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasının LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Görev değişikliğinin önceden planlandığını belirten Bakan Tekin, ''Kurumsal körlük oluştu. Özgür Bey'i başka bir pozisyonda değerlendireceğiz'' dedi.

Haberler.com/ ÖZEL: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün görevden alınmasına ilişkin kamuoyunda artan " LGS'deki usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı" söylentilerine açıklık getirdi. Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği ve Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un da yer aldığı etkinlikte konuşan Tekin, söz konusu görev değişiminin LGS sınavındaki şaibe iddialarıyla ilgisi olmadığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk'ün "LGS'de usulsüzlük" iddialarının hemen ardından görevden alınması gündem oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birinci ağızdan yaptığı açıklamada görevden almanın sınavdaki şaibe iddialarıyla ilgili olmadığını belirtti. Görev değişikliğinin daha önceden kararlaştırıldığını belirten Bakan Tekin, "Özgür Türk sevdiğim bir kardeşim, dün sabah mesajlaştık. Mutlaka başka pozisyonuna da değerlendireceğiz onu biz" şeklinde konuştu.

"BİR KERE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA..."

Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bakanlığı iyi niyetle yakından takip edenler varsa bunun gerekçesini anlamış olmaları gerekiyor. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem'le ilgili iki tane genel müdürlüğümüz var. Sınavları ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürü yapar. Sınavların uygulanışıyla ilgili bu iki genel müdürlüğün hiçbir inisiyatifi yetkisi yoktur.

"BU ESNADA BİR SÜRÜ MÜDÜR DEĞİŞTİRDİK"

Daha önce eğitimde yapay zeka kullanımıyla, bu alanda çalışmış bir akademisyen arkadaşımızı oraya getireceğimizi söylemiştik. Özgür Bey arkadaşımızı ben akşam davet ettim. Biz hiç bu konuyla bağlantısının kurulacağını tahmin bile edemedik. Biz bir sürü müdür değiştirdik bu esnada. Bunlar hep bununla mı alakalı?

"ONU BAŞKA BİR POZİSYONDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Kendisini yeni bir görev atamadık. Havuzda bakan danışmanı olarak devam edecek göreve. Dokuz yıldır aynı işi yapan bir kişi de kurumsal körlük dediğimiz bir şey oluştu. Kendisiyle de daha dün sabah mesajlaştık, haberleştik. Hiçbir problemimiz yok. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir kardeşim. Mutlaka başka pozisyonda değerlendireceğiz onu biz."

NE OLMUŞTU?

LGS'de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla "usulsüzlük" iddiaları ortaya atılmıştı. Tartışmalar sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alınmış, yerine Ersin Karaman atanmıştı.

29 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Bakan Tekin, "29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır." İfadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Tuz kokmuş hala ınat edıyorlar 45 8 Yanıtla
  • Serdengeçti:
    Biz de yedik her şeyi yapın edin tek suçlu halk ve karşı taraf sizde leke yok Artık hiçbir Aspirinniz kalmadı tüm hücrelerinize kadar sizi tanıdık 38 6 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    açsanız yeceksiniz burası Türkiye Cumhuriyeti 1 2
  • mustafa sagdic:
    abi nasıl bir ülke olduk ya 30 3 Yanıtla
  • Melik Boral:
    hele bu seçim gelsin seni pozusyondan pozusyona sokacaklar hayatınız yalan dolan 25 4 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    he he he ?????????? 3 1
  • kadir kınay:
    Seninde defolup gitmen lazım milyonlarca çocuğun umutlariyla oynuyorsun ve hala koltukda oturuyorsun arsiz 19 4 Yanıtla
    Ahmet Çak:
    Kimin bakan olmasını istiyorsanız hemencik 112 acil durum mesajına mesaj bırakın 3 4
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SON DAKİKA: MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü neden görevden alındı? Bakan Tekin'den merak edilen soruya yanıt - Son Dakika
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