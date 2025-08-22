MEB'den Ar-Ge Bülteni Yayınlandı - Son Dakika
Eğitim

MEB'den Ar-Ge Bülteni Yayınlandı

22.08.2025 13:29
MEB, Ar-Ge birimlerinin projelerini paylaşmak için bülten yayımladı, eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) İl Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı Ar-Ge birimlerinin faaliyetlerinin, görünürlük ve deneyim paylaşımını desteklemek üzere bülten halinde yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İl Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı Ar-Ge birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları doğrultusunda eğitim, bilim, kültür, sanat ve araştırma geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak illerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların görünürlüğünün artırılması amacıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca hazırlanan Ar-Ge birimlerinin 81 ilde yürütülen eğitime dayalı projelerin ve faaliyetlerin yer aldığı '81 İl Ar-Ge Ocak-Haziran 2025 Bülteni' yayımlandı. Bülten, Ar-Ge birimlerinin son dönemde hayata geçirdiği projeler, yenilikçi eğitim uygulamaları, öğretmen ve öğrencilere yönelik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası iş birliklerini kapsamlı bir şekilde aktarıyor. Bülten sayesinde, illerde geliştirilen örnek projeler ve başarılı uygulamalar tüm paydaşlarla paylaşılırken, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yılda iki kez yayımlanmaya devam edecek olan Ar-Ge Bülteni ile sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda iller arasında deneyim aktarımını güçlendirecek bir platform olma özelliği taşıyarak eğitimde kaliteyi ve verimliliği artırmaya katkı sunması bekleniyor.

'ÇAĞA UYUM SAĞLAYAN NESİLLER HEDEFLİYORUZ'

Bültene ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akademik bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin ortak emeğiyle hayata geçen her çalışma, daha güzel bir gelecek için büyük bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Sanat, Politika, Eğitim

