MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporculardan yapılacak 19 sözleşmeli öğretmen ataması için duyuru yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2025 yılında milli sporculardan beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, milli sporculardan 19 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak başvurular, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler, 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlükleri tarafından incelenerek, uygun olan başvurular onaylanacak. Atama sonuçları, 2025 Nisan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında yapılacak atamalar ile birlikte ilan edilecek.
Son Dakika › Eğitim › MEB'den Milli Sporculara Öğretmen Ataması - Son Dakika
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