MEB, Gazze'deki çocuklar için 14-18 Eylül'de 81 ilde uçurtma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
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MEB, Gazze'deki çocuklar için 14-18 Eylül'de 81 ilde uçurtma etkinliği düzenleyecek

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Milli Eğitim Bakanlığı, Gazze'deki çocuklara yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğini 14-18 Eylül'de düzenleyecek. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ilin valiliğine gönderilen yazıyla, öğrencilerin barış mesajlarını uçurtmalarla gökyüzüne taşıması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği gerçekleştirilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunlara yönelik duyarlığı artırmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği hayata geçirilecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 il valiliği il milli eğitim müdürlüğüne yazı gönderildi. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" konulu yazıda, anayasada çocukların korunması, güvenliğinin sağlanması, şiddet ve istismardan uzak tutulması ile eğitim ve öğrenim hakkının güvence altına alınmasına ilişkin hükümlere vurgu yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli, manevi ve insani değerlerle bütünleşmiş; çevresine ve insanlığa karşı duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini esas aldığı belirtilen yazıda, modelin benimsediği bütüncül eğitim anlayışı kapsamında sevgi, saygı, merhamet, dayanışma, kardeşlik ve adalet gibi değerlerin öğrencilerin yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilerek kazandırılmasının önem taşıdığı belirtildi.

Çocuklar barış mesajlarını uçurtmalarla gökyüzüne taşıyacak

Etkinliklerle öğrencilerin yalnızca kendi haklarının değil, Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocukların haklarının da farkında olmaları; savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin duyarlılık geliştirmeleri ve çocuk hakları konusunda bilinç kazanmaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Eğitim, Eylül, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB, Gazze'deki çocuklar için 14-18 Eylül'de 81 ilde uçurtma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB, Gazze'deki çocuklar için 14-18 Eylül'de 81 ilde uçurtma etkinliği düzenleyecek - Son Dakika
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