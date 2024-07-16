MEB, YKS Tercih Süreci için Ebeveyn Kılavuzu Hazırladı

Eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenci ve velileri için ilk kez 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırlandı.

MEB'in internet sitesinde yer alan kılavuzda tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş ve benzeri), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor.

'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu'nda, velilerin tercih dönemindeki çocuklarına yaklaşımına yönelik, "Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde, sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz" denildi.

ÖĞRENCİ VE AİLELERİNE KILAVUZLUK EDİLECEK

MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı tercih danışmanlığı hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı. Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak. Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Öte yandan; sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise 'www.osym.gov.tr' adresinden yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tercih kılavuzuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, yıl boyunca yoğun bir şekilde çalıştınız, emek verdiniz. Sizlerin ve ailelerinizin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlar tüm öğrencilerimiz için hayırlı olsun. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Bu yıl sizler için 'Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu' hazırladık. Kılavuzda, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgiler, tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve sıkça sorulan sorular gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor. Tercih döneminde hepinize kolaylıklar diliyorum. Bizler için her zaman değerli olduğunuzu asla unutmayın" dedi.