Mersin\'den Minik Yürekler, Filistin\'e Yardım Eli Uzattı

Eğitim

Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulda faaliyet gösteren İyilik Kulübü öğrencileri anlamlı bir yardım kampanyasına imza attı. Minik yüreklerin çabasıyla toplanan maddi yardım İsrail'in acımasız saldırısı altında bulunan Filistin'e gönderildi.

Etkinliğe Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Okulun Kurucu Başkanı Nezir Arslan, İl Müftüsü Aydın Yığman ve İlçe Müftüsü Hasan Küçük, öğrenciler ve eğitimciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, İsrail'in aylardır saldırdığı Filistin'de yaşananlardan video gösterimi yapıldı.

' Dünya, Dünya olalı böyle bir soykırım görmedi' başlığıyla hazırlanan videoda hastanelerin, yok olması, yardımların engellenmesi, insanların Refah bölgesine sürgünü, çocuklar kadınlar ve masum insanların toplanma bölgelerinde yakılarak öldürülmesi çarpıcı görüntüler yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte daha sonra Filistinli Mustafa Kraızım, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan katliamla ilgili bilgiler vererek, soykırıma dönüşen saldırıların zaman geçirilmeden durdurulmasını istedi.

Etkinlikte daha sonra İl Müftüsü Aydın Yığman, Kudüs Bilinci ve yaşanan katliama ilişkin konuştu. Filistin'de insanlık dışı bir katliamın olduğunu belirten Yığman, "Filistin'e duyarsız kalamayız. Orada, kediler ve köpekler değil, çocuklar ve sabiler öldürülüyor. Hamas bir terör örgütü değil, ülkesini savunuyor. İçinde bazı hainler olabilir ancak vatan savunması düşünen bir örgüt" dedi.

Öğrencilerin yanaklarına Filistin bayrağı çizdiği ve duygusal anların yaşandığı program, İyilik Kulübü aracılığıyla öğrenci veli ve okulun katkısıyla toplanan 73 bin 340 TL'lik yardım çekinin çocuklar tarafından Filistin'e gönderilmek üzere il ve ilçe müftüsüne teslim edilmesiyle son buldu.