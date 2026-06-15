Mersin İmam Hatip Okulları Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Mersin İmam Hatip Okulları Şenliği', eğitim camiası, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenliğe, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, İl Müftüsü Mustafa Topal ile il ve ilçe protokolü, sendika temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Program öncesinde davetliler, öğrenciler tarafından eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan el sanatları, kaligrafi ve ahşap yakma çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi. Öğrencilerin ortaya koyduğu eserler katılımcılardan ilgi gördü.

Programın açılışında konuşan Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kamil Mercan, okulun akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra protokol üyeleri günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 'Beklenen Nesil' konulu söyleşisinde gençliğin manevi gelişimi, ahlaki değerler ve medeniyet bilinci üzerine görüşlerini paylaştı. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi, uzun süre alkışlandı.

Programda ayrıca Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileri gerçekleştirildi. Manevi atmosferin ön plana çıktığı etkinlikte, Mehteran Takımı gösterisi de katılımcılardan büyük beğeni aldı.

Şenliğin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci tarafından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'a günün anısına tablo hediye edildi.

Eğitim, kültür ve manevi değerlerin buluştuğu şenlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle sona erdi. - MERSİN