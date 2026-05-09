Meslek Liseli Öğrencilerden Anneler Günü Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meslek Liseli Öğrencilerden Anneler Günü Hediyesi

Meslek Liseli Öğrencilerden Anneler Günü Hediyesi
09.05.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da meslek lisesi öğrencileri, Anneler Günü için kadın öğretmenlere ve annelere hediyeler dikti.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" etkinlikleri kapsamında Anneler Günü dolayısıyla kadın öğretmenleri, anneleri ve ilçede görev yapan kadın kurum amirleri için mutfak önlüğü ve toka dikerek hediye etti.

Başsavcı İhsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi moda tasarımı alanı öğrencileri, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ve Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen etkinlikler kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Anneler Günü'ne özel hazırladıkları mutfak önlüğü ve tokaları kendi emekleriyle dikti. Titizlikle hazırlanan hediyeler, öğrencilerin el emeği ve ince düşüncesiyle beğeni topladı. Etkinlikte öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştirme fırsatı buldu hem de üretmenin ve paylaşmanın önemini uygulamalı olarak öğrendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, meslek liselerinde yürütülen çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitim sürecinde teorik bilgiyi uygulamayla birleştirdiğini ifade eden Kökrek, "Öğrencilerimizin kendi emekleriyle hazırladıkları hediyeler, Anneler Günü'nün anlamına güzel bir katkı sundu. Gençlerimizin üretime katılması, paylaşma duygusunu yaşaması ve toplumsal farkındalık kazanması bizleri memnun ediyor. Meslek liselerimizde yürütülen çalışmalar sayesinde öğrencilerimiz hem meslek öğreniyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor. Bu tür etkinlikler okul ortamındaki dayanışmayı güçlendiriyor." dedi.

Kökrek, etkinlikte emeği bulunan okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Öğrenciler, etkinlik sayesinde mesleki becerilerini geliştirdiklerini ve Anneler Günü'nün manevi atmosferini daha yakından hissettiklerini belirtti.

Hazırladıkları hediyeleri annelerine, öğretmenlerine ve kadın kurum amirlerine vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden öğrenciler, bu tür etkinliklerin kendileri için anlamlı olduğunu dile getirdi.

Veliler de çocuklarının kendi emekleriyle hazırladığı hediyelerin kendilerini duygulandırdığını belirterek, öğrencilerin üretime yönelmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Meslek Liseli Öğrencilerden Anneler Günü Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

16:59
13 yaşındaki kız çocuğuna ’cinsel istismar’ soruşturmasında 33 tutuklama
13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:34
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
Zabıtaya yakalanan seyyar satıcının zor anları: Gariban gördünüz diye...
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:20:43. #7.13#
SON DAKİKA: Meslek Liseli Öğrencilerden Anneler Günü Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.