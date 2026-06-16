Meslek Lisesine Yeni Kütüphane Açıldı

TOBB'un Türkiye genelinde meslek liselerini Ticaret ve Sanayi Odaları ile eşleştirme projesi kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile eşleştirilen Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tefrişatı tamamlanan kütüphanenin açılışı gerçekleşti.

Törende konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "2018 yılında Çatı Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ortaya koyduğu Meslek Lisesi Memleket Meselesi vizyonu ışığında ülke genelinde yüzlerce meslek lisesini Ticaret ve Sanayi Odaları bir araya getirildi. O günden bu yana 8 yıldır proje okulumuz ile birlikte yürüyoruz. Burada eğitim alan gençlerimize istihdamda öncelik sağlayabilecek protokoller yapıyor, iş dünyası ile öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Yine öğretmen ve öğrencilerimizin projelerini destekliyor ve başarılı öğrencilerimize burs imkanları sağlıyoruz. Yapılan tüm bu nitelikli çalışmalar sonucunda da proje okullarımız en çok tercih edilen okullar arasına giriyor. Bugün de burada okulumuza kazandırdığımız kütüphane için bir araya geldik. Kütüphanenin tefrişatı konusunda bizlere destek veren iş insanlarımız Harun Çatana ve Rıdvan Polat'a teşekkür ediyoruz. Hayır yarışında bizlerle birlikte olmalarından büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Açılış merasiminde ayrıca okulda kurulan stantları da inceleyen yönetim, stantlardaki projeler konusunda danışman öğretmenler ve öğrencilerden bilgiler aldılar. - DÜZCE