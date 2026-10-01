Mesleki teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki payı 2025-2026\'da yüzde 39,51 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilere göre, Türkiye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı.

MEB tarafından yayımlanan 'Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2025-2026' verilerine göre, Türkiye'de 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 17 milyon 704 bin 308 öğrenci örgün eğitim aldı. Aynı dönemde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a, derslik sayısı ise 769 bin 933'e ulaştı.

İstatistiklere göre, örgün eğitimdeki öğrencilerin 9 milyon 89 bin 93'ünü erkek, 8 milyon 615 bin 215'ini kız öğrenciler oluşturdu. Öğrencilerin 15 milyon 167 bin 794'ü resmi, 1 milyon 485 bin 21'i özel, 1 milyon 51 bin 493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 739 bin 723'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 408 bin 899'u ilkokulda, 5 milyon 307 bin 934'ü ortaokulda, 5 milyon 247 bin 752'si ise ortaöğretimde yer aldı.

Ortaöğretimde 5,2 milyon öğrenci

Ortaöğretimde eğitim gören 5 milyon 247 bin 752 öğrencinin 3 milyon 46 bin 666'sı genel ortaöğretimde, 1 milyon 736 bin 473'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 464 bin 613'ü ise Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 37,56 olan mesleki ve teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki payı, 2025-2026 döneminde yüzde 39,51'e yükseldi. Mesleki açık öğretim dahil mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı da 1 milyon 681 bin 100'den 1 milyon 736 bin 473'e çıktı.

Öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı

2025-2026 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 170 bin 320 oldu. Yaygın eğitim kurumları ve diğer birimlerde görev yapan 41 bin 479 öğretmenin eklenmesiyle toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799'a ulaştı.

Öğretmenlerin 1 milyon 67 bin 218'i resmi okullarda ve kurumlarda, 144 bin 581'i ise özel okullarda ve kurumlarda görev yaptı.

769 bin 933 derslik kullanıldı

2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 914'ü resmi, 15 bin 94'ü özel ve 4'ü açık öğretim olmak üzere toplam 75 bin 12 okul hizmet verdi. Bu okulların 18 bin 636'sı okul öncesi, 25 bini ilkokul, 18 bin 977'si ortaokul ve 12 bin 399'u ortaöğretim kademesinde yer aldı