Milli Eğitim Akademisi Kayseri\'de Açıldı

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Kayseri'de 17'ncisi düzenlenen 'Uluslararası MEB Robot Yarışması Ödül Töreni' öncesi, kentte 1 Eylül'de faaliyete girecek olan Milli Eğitim Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Tekin, konuşmasında, "Bugün MEB Robot Yarışması için ödül törenine katılmak üzere Kayseri'ye geldik. Kayseri'ye gelmişken Sayın Valimiz, milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber Kayseri'deki eğitim-öğretim ortamlarından, hem yatırımlar açısından hem eğitim-öğretim niteliği açısından bir toplantı, değerlendirme yaptık. Akabinde de bu binayı Milli Eğitim Akademisi olarak hizmete almak arzusundayız. Bu binayı da yerinde görmek üzere buraya geldik. Hepinizin bildiği üzere Milli Eğitim Akademisi artık öğretmen istihdamında, mevcut öğretmenlerimizin eğitim ve mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla yapacağımız hizmet içi eğitim faaliyetlerinde, hem de eğitim kurum yöneticilerinin yetiştirilmesi süreçlerinde kullanacağımız, yılın 365 günü canlı ve dinamik bir yapı olarak Milli Eğitim akademilerini tahayyül ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, ayrıca, "Şu an Türkiye'de henüz çok az ilde kurduk, hizmet içi eğitim akademilerimizi dönüştürdük. Burayı da Milli Eğitim Akademisi'nin güzel bir tesisi olarak faaliyete alacağız. 1 Eylül itibarıyla inşallah burada Milli Eğitim Akademisi Kayseri Şubesi hizmete geçmiş olacak. Bu bina, çok güzel bir bina. İçerisinde yüzme havuzundan tutun konferans salonlarından dışarıdaki çevre düzenlemesinin spor alanlarına kadar dört dörtlük bir bina. Biz burayı farklı bir okul olarak tasarlamıştık öncesinde ama şimdi Milli Eğitim Akademisi'ni dönüştürmeye karar verdik" dedi.