Bakan Tekin’den, Şırnak Valiliğine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürünün katılacağı dev toplantıya başkanlık etmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta valiliği ziyaret etti.

Çeşitli programlar ve düzenlenecek il müdürleri toplantısı için kente gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu. Ziyarette Bakan Tekin'e, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP Şırnak İl Başkanı Koçero Saluci, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ve il protokolü eşlik etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, ardından makama geçerek Vali Birol Ekici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Şırnak'ın başta eğitim altyapısı ve yatırımları olmak üzere, kentin geleceğine yönelik yürütülen projeler ile öncelikli konular kapsamlı şekilde istişare edildi.

Vali Birol Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Bakan Tekin ve heyetine kentin genel durumu ile eğitim sahasındaki gelişmeler hakkında bilgi verdi.