Milli Sporcular için Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmenliği Atamaları Başlıyor - Son Dakika
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Eğitim

Milli Sporcular için Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmenliği Atamaları Başlıyor

Milli Sporcular için Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmenliği Atamaları Başlıyor

MEB, 2024 yılında milli sporculardan 32 kontenjan için beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvurular 25-29 Kasım 2024 tarihlerinde alınacak.

21.11.2024 18:08  Güncelleme: 18:09
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının 'beden eğitimi' alanında ihtiyacının karşılanması amacıyla 32 kontenjan için milli sporculardan yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin duyurunun yayımlandığını açıkladı.

MEB tarafından yazılı açıklama yapılarak, 2024 yılında milli sporculardan beden eğitimi alanında sözleşmeli öğretmen olarak yapılacak atama işlemi için duyuru yayımlandı. Bu kapsamda, milli sporculardan 32 kontenjana sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. 25-29 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında değerlendirilecek. Ardından uygun görülen başvurulara ilişkin bilgiler ile adayın sisteme yüklediği belgeler 17-20 Aralık 2024 tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun bulunan başvurular onaylanacak. Atamalar ise 24 Aralık 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar MEB'in internet sitesinde duyurulacak. Ataması gerçekleşenler, 7315 sayılı Kanun'a göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlandığı tarihten itibaren göreve başlayabilecek.

Kaynak: DHA

Sözleşmeli öğretmen, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milli Sporcular için Sözleşmeli Beden Eğitimi Öğretmenliği Atamaları Başlıyor - Son Dakika

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