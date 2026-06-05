Miniklerden Renkli Kur\'an Kursu Gösterisi

Sinop İl Müftülüğünce 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 4-6 yaş Kur'an kursları yıl sonu programı düzenlendi.

Programda Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler birbirinden renkli gösteriler sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler izleyicilerden büyük beğeni alırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Etkinlik kapsamında ilahiler seslendiren öğrenciler, sahne performanslarıyla alkış topladı. Minik mehteran takımının gösterisi ise programa ayrı bir renk kattı. Çeşitli etkinlik ve gösterilerle devam eden programda çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Katılımcılar, yıl boyunca emek veren öğrencileri ve öğreticileri tebrik ederken, program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Mustafa Burak Yeter, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sabri Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kurum müdürleri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP